Już dziś załamanie pogody. Wraca zima, a z nią śnieg i duży mróz

W sobotę, 7 stycznia będzie przeważnie pochmurno, a większe przejaśnienia pojawiać się będą tylko przejściowo. W całym kraju będzie chłodniej, chociaż mróz pojawi się tylko na północnym wschodzie. W dzień najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie - do -7 st. C., w centrum -5 st. C., a najcieplej na południowym zachodzie - do 1 st. C, na Dolnym Śląsku do 8 st. C. Opady śniegu przewidywane są na wschodzie Polski.

Po niedzieli znów zmiana pogody

Na wschodzie w nocy z soboty na niedzielę (z 7 na 8 stycznia) temperatura wahać się będzie od -13 do -15 st. C, w centrum nieco cieplej - od -10 do -12 st. C. Z kolei w niedzielę, w najcieplejszym momencie dnia, na Suwalszczyźnie termometry pokażą 1 st. C, a na Dolnym Śląsku nawet 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Ten atak zimy nie potrwa długo - wynika z informacji synoptyków. W następnym tygodniu do Polski wrócą dodatnie temperatury, co oznacza, że pokrywa śnieżna utrzyma się bardzo krótko.

