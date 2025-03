Napaść na nastolatkę w Rabce-Zdroju. Sąd zadecydował o areszcie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu zdecydował, że Filip W. powinien bezwzględnie trafić na dwa miesiące do aresztu - przekazał w poniedziałek Polsat News. 22-latek usłyszał zarzut usiłowania gwałtu za napaść na nastolatkę w drodze do szkoły. Wcześniej został on zwolniony z aresztu po wpłaceniu kaucji. Poniedziałkowa decyzja sądu jest reakcją na odwołanie się od wcześniejszej decyzji.