"Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w rejonie centrum miasta, w terenie zalesionym. Sprawca zaatakował 14-latkę, która szła do szkoły i stosując przemoc, tj. przewracając, bijąc i przyduszając małoletnią, usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.