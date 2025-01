Szymon Hołownia był pytany na briefingu w Krakowie o to, czy Polska 2050 poprze Monikę Piątkowską w ramach paktu senackiego. Piątkowska w przeszłości związana była z SLD, PSL i Polską 2050. Obecnie jest prezesem Izby Zbożowo-Paszowej.

Hołownia zaznaczył, że pakt senacki miał sens wówczas, gdy koalicjanci decydowali wspólnie, która formacja i w jakim miejscu wystawia swojego kandydata . - Ten pakt senacki obowiązywał choćby kilka miesięcy temu, kiedy były wybory uzupełniające we Włocławku, kiedy senator (Krzysztof - red.) Kukucki został prezydentem tego miasta. Wtedy Lewica wystawiła swojego kandydata, zapytała o zdanie - powiedział.

Przypomniał, że wtedy także on osobiście udzielił wsparcia Kukuckiemu.

Kraków. Szymon Hołownia: Polska 2050 nie poprze Piątkowskiej

Odnosząc się do sprawy Piątkowskiej, Hołownia podkreślił, że "tutaj nikt nikogo o zdanie nie pytał".

Lider Polski 2050 dodał, że rozumie obecną sytuację tak, że "pakt senacki został w Krakowie przez PO wypowiedziany innym koalicjantom" i Polska 2050 "bierze to na klatę".

Wybory uzupełniające w Krakowie. Zamieszanie wokół kandydatki PO

Wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie odbędą się 16 marca w południowych i zachodnich rejonach Krakowa . Mają na celu uzupełnienie miejsca w izbie wyższej po rezygnacji senatora Bogdana Klicha (KO), który został chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie .

Kandydatem popieranym przez PiS jest były wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński . Startuje on jednak z obywatelskiego komitetu "Dla Krakowa".

Komitety wyborcze czas do 5 lutego, by zgłosić kandydatów do PKW.