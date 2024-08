- Od niedzieli dostajemy zgłoszenia o śniętych rybach na górskim odcinku Dunajca, poniżej zapory w Niedzicy, na odcinku Szczawnica-Krościenko-Tylmanowa. Jest to związane z niskim stanem Dunajca, wysoką temperaturę i dużym ruchem turystycznym, co powoduje większą produkcję ścieków - przekazał prezes stowarzyszenia Przyjaciele Doliny Dunajca Rafał Gawlyta.

- Warunki dla ryb na tym odcinku rzeki są krytyczne , co spowodowało że zaczynają padać największe okazy. Znaleziono padłe głowacice oraz świnki - dodał.

Śnięte ryby na górskim odcinku Dunajca. Narasta problem

Stowarzyszenie oraz wędkarze zamierzają zwrócić się do zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych w Niedzicy o zwiększenie zrzutu wody , co spowodowałoby zwiększenie natlenienia wody.

- Sytuacja jest bardzo trudna. Zawartość tlenu w Dunajcu, na odcinku poniżej zapory, ma wartość graniczną dla życia ryb łososiowatych, czyli około sześciu mg na litr wody. Na razie nie obserwujemy masowego śnięcia ryb, ale problem narasta i każdego dnia dostajemy sygnały o padłych sztukach . Mamy też sygnały od wędkarzy, że ryby zachowują się w sposób nienaturalny to znaczy, są mało aktywne - wyjaśnił Gawlyta.

Z obserwacji przyrodników wynika, że problem występuje podczas szczyt sezonu turystycznego , który nakłada się z niskim stanem wody z wysokimi temperaturami, która wynosi nawet 22 st. C.

Stowarzyszenie apeluje do mieszkańców i turystów o zgłaszanie przypadków śniętych ryb w Dunajcu oraz o oszczędzanie wody, co zmniejszy napływ ścieków do oczyszczalni.