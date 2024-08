W komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało, że w miniony weekend z jeziora Dzierżno Duże i połączonego z nim Kanału Gliwickiego wyłowiono łącznie 2,1 ton śniętych ryb . W związku z niepokojącą sytuacją specjaliści pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych.

"Złota alga" na Śląsku. Zwołano posiedzenie międzyresortowego zespołu

W ojewoda śląski Marek Wójcik przekazał, że podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wydał zakaz korzystania z wód zbiornika Dzierżno Duże oraz sekcji IV Kanału Gliwickiego (od śluzy Dzierżno do śluzy Rudziniec).

"Zakaz obowiązuje do 19 sierpnia 2024 roku i obejmuje w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, a także uprawianie sportów wodnych i turystyki" - przekazał Wójcik.