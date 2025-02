- Akcja policji została zakończona - powiedział Interii w poniedziałek rano dyżurny KMP w Nowym Sączu Grzegorz Bednarek. Policja nie podaje jednak szczegółów odnośnie tego, co działo się później z mężczyzną oraz dzieckiem. Z lokalnych mediów dowiadujemy się, że po kilkugodzinnych negocjacjach oraz wezwaniu wielu służb mężczyzna dał się schwytać policjantom przez własną nieuwagę.

"Gdy uchylił drzwi mieszkania, funkcjonariusze obezwładnili go i zatrzymali, a następnie przewieźli na badania do szpitala " - podaje serwis dts24.pl. Z ustaleń redakcji wynika, że dziecku, które przebywało z ojcem w mieszkaniu, nic się nie stało , a po zakończeniu policyjnych czynności trafiło pod opiekę matki.

Nowy Sącz. Przetrzymywał dziecko w mieszkaniu. Udana akcja policji

Przypomnijmy: zgłoszenie o zdarzeniu policja otrzymała w niedzielę po godz. 18. Służby zostały poinformowane, że 42-letni mężczyzna po sprzeczce z partnerką zamknął się z dzieckiem w mieszkaniu przy ul. Hubala i nie chce go opuścić.

Na miejsce skierowani zostali policyjni negocjatorzy . - Próbują nakłonić pana, by opuścił mieszkanie - przekazał wcześniej w rozmowie z Interią mł. asp. Bartosz Izdebski z KWP w Krakowie .

Z informacji przekazanych nam przez służby wynikało, że 42-latek znajduje się w kryzysie emocjonalnym. - Może mieć myśli samobójcze, więc podchodzimy do sprawy delikatnie. Chcemy załatwić to na spokojnie, nie chcemy wchodzić do mieszkania siłowo - wyjaśnił przedstawiciel policji.