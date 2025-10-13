W skrócie Pożar strawił niemal 400-letni klasztor Bernaga we włoskiej gminie La Valletta Brianza, zmuszając do ewakuacji 21 zakonnic.

Ogień spowodował zawalenie się dachu i poważne uszkodzenia konstrukcji, niszcząc przy tym liczne dzieła sztuki, meble i relikwiarze.

Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona, a akcja ratownicza straży pożarnej i służb trwała wiele godzin.

Pożar w gminie La Valletta Brianza we Włoszech został zauważony przed godz. 20 w sobotę. Alarm uruchomił się, gdy płomienie niemal całkowicie ogarnęły klasztor Bernaga w Perego, w którym mieszkają pustelnice z rytu ambrozjańskiego.

Na miejsce wezwano dziewięć zastępów straży pożarnej, a płomienie i rozświetlany od nich dym widoczne były z odległości kilku kilometrów. Pożar kwalifikowano jako zdarzenie o "niszczycielskim potencjale". W bezpośrednim zagrożeniu znalazł się także przyległy kościół.

Ponadto interweniowała włoska żandarmeria wojskowa i zespoły ratownictwa medycznego. Karabinierzy działali we współpracy z lokalną policją pod nadzorem burmistrza Valletty Brianza Marco Panzeri.

Włochy. Klasztor zniszczony. Zawalił się dach budynku

Wstępne ustalenia wskazują, że do wybuchu pożaru doszło w jednej z celi. Wszystkie 21 zakonnic, które przebywały wówczas w klasztorze, zdołało bezpiecznie uciec. Nie odniosły obrażeń. Jedna z nich, 87-latka, była jednak apatyczna z powodu swojej choroby. Siostry miały wynieść ją z klasztoru na rękach, ponieważ sama nie dawała rady wstać z łóżka - podają włoskie media.

Zakonnice przewieziono najpierw do ratusza w Perego, a następnie do pobliskich miejsc kultu religijnego i szpitali.

Serwis TGCOM24 podał potencjalny przebieg pożaru. Według niego najpierw spłonął dach, następnie płomienie gwałtownie rozprzestrzeniły się wewnątrz kompleksu. Dochodziło do kolejnych zawaleń stropu.

Pożar w Perego. Stracono drogocenne dzieła sztuki

"Poważnie uszkodzona została konstrukcja, w której przechowywano drogocenne dzieła sztuki" - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych Massimo Sertori, radny regionu. Chodzi o obrazy, zabytkowe meble, szaty liturgiczne i relikwiarze. Udało się uratować jedynie po kilka sztuk tych rzeczy.

Prace służb trwały wiele godzin. Wciąż jednak nie przekazano dziennikarzom informacji o tym, co dokładnie było przyczyną pożaru.

Źródło: Lecco Notizie, TGCOM24, "Il Giorno"

