W skrócie Donald Tusk stwierdził, że ślubowanie sędziów TK jest obowiązkiem prezydenta i nie zależy od jego kaprysu.

Premier skomentował weto prezydenta dotyczące nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, określając sytuację jako "upiorny pojedynek między prezydentem a kibicami".

Donald Tusk przyznał, że nie otrzymał informacji o wizycie Karola Nawrockiego u Viktora Orbana i wyraził rozczarowanie postawą prezydenta.

- Stoimy na stanowisku, które jest chyba dość logiczne, że prezydent nie ma tutaj możliwości wyboru, bo to nie jest kwestia kaprysu prezydenta - powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej.

Jak dodał, prawnicy wskazani przez Sejm "zostali wybrani i są sędziami". Przypomnijmy, Sejm wybrał sześć osób na nieobsadzone miejsca w Trybunale Konstytucyjnym.

Ślubowanie sędziów TK. Tusk: Tak czy inaczej złożą przysięgę

- Tak czy inaczej przysięgę złożą. Jestem przekonany, że prędzej czy później dotrze do prezydenta, że współodpowiedzialność za państwo to nie jest partyjna gra ani jakieś ambicjonalne kaprysy - dodał.

W ocenie premiera Karol Nawrocki powinien podjąć decyzję "zgodnie z przepisami konstytucji, szybko i sprawnie", poza "politycznymi pretensjami". - Będą sędziami tak czy inaczej - zapewnił szef rządu.

W trakcie konferencji prasowej premier skomentował także ostatnią wizytę Karola Nawrockiego u premiera Viktora Orbana oraz zawetowanie przez prezydenta nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

- Mówimy o lex kibic? Zaskakująco dla wszystkich chyba, dla mnie też, cała ta sprawa z KPK zamieniła się w formę jakiegoś, upiornego dość w formie i treści, pojedynku między kibicami a prezydentem. Nie moja sprawa szczerze powiedziawszy - stwierdził.

Donald Tusk o wecie prezydenta. "Upiorny pojedynek z kibicami"

Jak dodał Tusk, zapowiedziana przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego próba przełamania weta stanowi "szanse", aby naprawić skutki "dramatycznie złych rządów" Zbigniewa Ziobry.

- Sam jestem ciekawy, czy po decyzji marszałka (...) pójdą po rozum do głowy ci, którzy wspierali prezydenta - podkreślił.

- Jeżeli nie uda nam się przełamać weta, to nie będzie tych zmian, a prezydent dalej będzie czytał dziwne transparenty na meczach - zaznaczył premier.

Nowelizacja prawa zakładała m.in., że nie będzie można zastosować tymczasowego aresztu w przypadku, gdy popełnione przestępstwo zagrożone jest dwuletnią lub krótszą karą pozbawienia wolności. Ustawa zabraniała również wykorzystania w sprawie dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego - tłumaczył dziennikarz Interii Łukasz Szpyrka.

Kodeks nie ma nic wspólnego ze sportem, ale w środowisku kibicowskim znajduje się wielu ludzi z półświatka, którzy liczyli na inną decyzję Nawrockiego.

Nawrocki pojechał do Orbana. Tusk komentuje

W kontekście wizyty Nawrockiego w Budapeszcie Tusk stwierdził, że nie otrzymał informacji od Pałacu Prezydenckiego na temat jej przebiegu. Podkreślił także, że Viktor Orban utrzymuje coraz bardziej prorosyjski kurs, a spotkanie z głową państwa nic w tym względzie nie zmieniła.

- Ja tak ostrych wypowiedzi chyba na Kremlu nie słyszałem (...). Premier Orban już nawet nie udaje - powiedział, dodając, że nie rozumie postawy prezydenta. - Jest mi bardzo przykro, że, czy ze względu na brak kompetencji, czy ze względu na swoje poglądy (...), pan prezydent zdecydował się jechać do Budapesztu - zaznaczył.

Donald Tusk potwierdził także, że spotka się w kwietniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Rozmowy zaplanowano w Gdańsku.

