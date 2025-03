Z informacji Interii wynika, że rodzice dziecka nie są razem. Dziewczynka po raz pierwszy miała znaleźć się pod opieką Huberta J. na tak zwaną "nocowankę". To właśnie w jej trakcie miało dojść do najgorszych scen. 25 grudnia 2024 roku dziecko trafiło do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie z rozległymi oparzeniami.