Nie żyje dziewięciolatka, która udławiła się cukierkiem. "Jesteśmy zdruzgotani"

Chełm w szoku po tragedii, do jakiej doszło w jednej z tamtejszych szkół specjalnych. Dziewięcioletnia dziewczynka śmiertelnie zadławiła się cukierkiem. - Panie są bardzo wykwalifikowane, nigdy nie mieliśmy żadnych uwag. Nie mieści mi się to wszystko w głowie - mówi Interii rodzic dziecka uczęszczającego do tamtejszej placówki. Dyrekcja szkoły deklaruje pełną współpracę ze służbami.