Sprawa Kamilka z Częstochowy. Wstrząs i zmiany

Kotula: Pilnie potrzebujemy rozwiązań

Nowa formuła. "Przyjęliśmy osiem spraw"

- To pierwszy raport w formule Serious Case Review , która z kolei jest pierwszą taką procedurą w naszym kraju, mającą za zadanie ocenić przepisy, a nie ludzi - mówi Interii mec. Wrona. Jak wyjaśnia, w procedurze chodzi o to, żeby znaleźć luki w systemie pod względem procedur i sposobów działania, a nie pod względem błędów, które ewentualnie ktoś popełnił.

- Moglibyśmy w dużym skrócie powiedzieć, że do tej pory szukało się winnego, bo zakładało się, że system jest dobry, a człowiek zły. Natomiast system nie jest doskonały. Naszym zadaniem jest pokazać, w jaki sposób praktyka pracy kuratorów sądowych, policjantów, pracowników socjalnych, nawet jeżeli jest zgodna z przepisami - czyli mamy sytuację, że nikt przepisów nie łamie - prowadzi do tego, co się stało w przypadku Kamila - dodaje.

Nowa formuła ma być game changerem

Jak mówi, sprawa Kamilka bardzo ją poruszyła. - To był chłopczyk w spektrum autyzmu, bardzo mało mówił. Sześć razy uciekał z domu. Pobity przychodził do szkoły. Wszyscy to dziecko widzieli. Policja, nauczyciele, służby... I jak to możliwe, że system zawiódł w każdym z tych miejsc? Z dużą dozą prawdopodobieństwa matka chłopca też była ofiarą przemocy. Gdyby udało się ją "wyłapać" wcześniej i jej pomóc, to być może w ogóle do tej przemocy wobec Kamilka by nie doszło - mówi.