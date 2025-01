Półtoraroczna dziewczynka trafiła do szpitala z oparzeniami. Najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku - dziecko wylało na siebie kubek z gorącą kawą. Na miejscu interweniowały służby, w tym LPR. - Lekarz stwierdził, że doszło do oparzenia 25 proc. ciała - usłyszała Interia.