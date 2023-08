Przesadził z alkoholem. Straż pożarna wyciągała go z basenu dwa razy

Kompletnie pijany mężczyzna postanowił wejść do basenu ogrodowego, by w nim popływać. Był jednak tak nietrzeźwy, że nie mógł się z niego wyjść, a bezradni kompani zadzwonili na numer alarmowy. Lekkomyślnemu śmiałkowi pomogła wydostać się straż pożarna, lecz ten nie dał za wygraną i ponownie wszedł do wody. Wtedy zdecydowano, że dla wszelkiego bezpieczeństwa basen należy opróżnić.