W Białej Podlaskiej przy ul. Górnej dwóch oprawców brutalnie pobiło nastolatka. Nagranie ze zdarzenia można zobaczyć w mediach społecznościowych.

Brutalny atak w Białej Podlaskiej. Świadek nagrywa zdarzenie

"Kolejni zwyrodnialcy katują nastolatka, kopią a nawet skaczą po nim, tym razem Biała Podlaska" - informuje jeden z użytkowników na Twitterze. "Jęcz, jęcz!" - krzyczą oprawcy. Pytają także: "Gdzie są pieniądze?".

"Na nagraniu widać, jak dwóch nastolatków bezlitośnie bije leżącego na ziemi chłopaka. Oprawcy kopią ofiarę. Jeden z nich w pewnym momencie skacze na jej głowę. Cała scena jest nagrywana przez świadka brutalnych wydarzeń" - relacjonuje sprawę "Słowo Podlasia".

Policja bada sprawę. "Istotne jest dotarcie do pokrzywdzonego"

Według ustaleń "Słowa Podlasie" ofiara pobicia ma ok. 19 lat. Agresorzy odpowiednio: 18 i 16 lat.

"Prowadzimy intensywne działania, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich biorących udział w pobiciu, którego przebieg trafił dzisiaj 'do sieci'. Nagranie ze zdarzenia jest przez nas szczegółowo analizowane. Istotne jest ustalenie okoliczności i dotarcie do pokrzywdzonego" - głosi komunikat bialskiej policji.

To kolejne brutalne pobicie nastolatka w ostatnim czasie. Najpierw w Zamościu śmiertelnie zaatakowano 16-letniego Eryka. Kolejny nastolatek został pobity w Pruszkowie przez swoich rówieśników.

