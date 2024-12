Pracownicy Tauron Ekoenergia , zarządzającego obiektem, pracują nad rozwiązaniem. - To urządzenie, które ma ponad 100 lat , więc ma prawo ulec awarii. Nasi pracownicy po wielu konsultacjach eksperckich, ustalili, jak naprawić upust i zasuwę, przez którą cały czas przelewa się woda - powiedzieli "Gazecie Wrocławskiej".

Zagórze Śląskie. Awaria tamy, naprawa będzie pod wodą. "Ogromny korek"

Zgodnie z zapowiedziami spółki naprawa odbędzie się pod wodą, lecz prace utrudni ciągły napór na upust. - Budowany jest specjalny element uszczelniający. Coś, co możemy porównać do ogromnego korka, którym trzeba uszczelnić to miejsce. Akcja będzie przeprowadzana za kilka dni, jak tylko konstrukcja będzie gotowa - zaznaczają pracownicy.