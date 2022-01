Prokuratura Okręgowa w Lublinie oskarżyła 28-letniego Sasho M. i 23-letnią Atanaskę R. o usiłowanie zabójstwa swojego 5-tygodniowego dziecka z zamiarem ewentualnym.

"Sasho M. i Atanaska R. swoim zachowaniem w zamiarze ewentualnym wypełnili znamiona usiłowania zbrodni zabójstwa swojego 5-tygodniowego dziecka (...) oraz spowodowali ciężkie obrażenia ciała pokrzywdzonego" - wskazał w akcie oskarżenia prokurator Paweł Banach.

Za bezpośredniego sprawcę obrażeń prokurator uznał Sasho M. Według śledczych 28-latek chciał spowodować u niemowlaka "ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu".

"Nie akceptował dziecka jako swojego syna oraz negował swoje obowiązki rodzicielskie" - czytamy w akcie oskarżenia. Zdaniem prokuratora, oskarżony znęcał się nad chłopcem i "godził się na spowodowanie śmierci".

Zarzuty usłyszała też matka oskarżonego

"Taką samą odpowiedzialność ponosi Atanaska R., która mając świadomość znajdowania się (syna - red.) w stanie choroby realnie zagrażającej życiu, godziła się na utrzymanie tego stanu" - wskazał prokurator Banach.

Zarzuty znęcania się nad wnukiem i nieudzielenia mu koniecznej pomocy usłyszała 42-letnia matka oskarżonego Sevdzhan V.

Są obywatelami Bułgarii

Sasho M., Atanaska R. i Sevdzhan V. są obywatelami Bułgarii pochodzącymi z Warny. Atanaska R. i Sasho M. wzięli tradycyjny romski ślub i w 2019 r. przyjechali do Polski. Zamieszkali w Lublinie razem z matką mężczyzny, 42-letnią Sevdzhan V.

Pierwszy syn Sasho M. i Atanaski R. urodził się w styczniu 2020 r., a drugi w grudniu tego samego roku. Matka opiekowała się dziećmi w domu, korzystała z pomocy społecznej, w tym ze świadczenia 500 plus. Ojciec z babką utrzymywali rodzinę z handlu odzieżą na targowiskach.

"Zarówno Sasho M., jak i Sevdzhan V. stosowali wobec Atanaski R. przemoc fizyczną i psychiczną. Sasho M. bił obydwu synów, krzyczał na dzieci, kiedy mu przeszkadzały" - czytamy w akcie oskarżenia.

W nocy 24 stycznia ub. r. Sasho M. podszedł do łóżeczka, w którym znajdował się młodszy syn. "Wziął dziecko na ręce i mocno potrząsnął (...). Uderzył go pięścią w tył głowy i co najmniej dwukrotnie uderzył jego głową o znajdujące się w pobliżu twarde podłoże, w tym jeden raz o podłoże z długą krawędzią" - wskazał prokurator w akcie oskarżenia.

Matka nie wezwała pomocy

Według ustaleń śledczych matka odebrała ojcu niemowlaka, ale nie wezwała pomocy medycznej. Dopiero 26 stycznia razem z Sevdzhan V. poszła z dzieckiem do przychodni. Lekarz stwierdziła u chłopca szmery nad sercem, ospałość i wiotkość.

Tego samego dnia chłopiec został przyjęty w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie. U 5-tygodniowego chłopca lekarze stwierdzili bezdechy, drgawki i cechy odwodnienia, a także liczne złamania kości czaszki, krwiaki podskórne, krwiak przymózgowy i w obu gałkach ocznych. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawiadomili policję.

Śledztwo wszczęte i prowadzone przez Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Lublinie nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Prokurator polecił biegłym sporządzenie opinii medycznej, z której wynika, że niemowlak został narażony na "bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia" i wystąpienia choroby "realnie zagrażającej życiu".

Nie akceptował młodszego syna

Według biegłej psycholog klinicznej obaj synowie Atanaski R. "ujawniają cechy zespołu dziecka maltretowanego, wskazujące na stosowanie wobec niego przemocy fizycznej i psychicznej".

Postępowanie wykazało, że Sasho M. uderzał starszego syna, kiedy ten raczkował, podnosił gwałtownie z podłogi i uczył, żeby "się potrafił bić". Młodszego syna uderzał ręką w twarz, żeby go "uspokoić", brał go na ręce i potrząsał nim. Miał przy tym mówić, że "przeszkadza mu spać".

"Nie akceptował młodszego syna, kwestionował swoje ojcostwo, dzieci traktował przedmiotowo" - ustaliła prokuratura.

Młodszego syna nie akceptowała także jego babka Sevdzhan V. "Mówiła, że jest brzydki, w złości brała go na ręce, potrząsała nim i gwałtownie odkładała do łóżeczka" - wykazało śledztwo.

Z ustaleń prokuratury wynika, że matka dzieci "nie była samodzielna, nie znała języka polskiego, nie rozpoznawała wartości pieniędzy". "Zdarzało się, że dzieci nie miały co jeść i były karmione chlebem i wodą" - czytamy w akcie oskarżenia.

Tuż po urodzeniu młodszego syna mieszkanie odwiedziła położna z pobliskiej przychodni. Z aktu oskarżenia wynika, że "nie stwierdziła poważnych zaniedbań w sprawowanej opiece nad chłopcem". Odnotowała natomiast, że młodszy syn był bardzo grubo ubrany, "zawinięty w rożek i przykryty grubym kocem, co odebrała, jako element tradycji rodzin bułgarskich i cygańskich" - napisano w akcie oskarżenia.

Nie przyznał się do zrzutów

Podczas przesłuchania Sasho M. nie przyznał się do zarzutów usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkich obrażenia ciała i znęcania się nad dziećmi. Zaprzeczył, żeby uderzał swoje dzieci, krzyczał na nie, czy podnosił. Odpowiedzialnością za zdarzenie obarczył partnerkę.

"Wyjaśnił, że tylko matka przebywała z dzieckiem, ponieważ jest taki zwyczaj, że przez pierwsze 40 dni po urodzeniu dziecka, przebywa ono tylko z matką i tylko matka ma prawo zajmować się dzieckiem" - wskazała prokuratura w akcie oskarżenia.

Badania wykazały, że oskarżony nadużywa marihuanę, dopalacze i alkohol. "Nadużywanie tych środków było w dużym stopniu przyczyną występujących u Sasho M. zaburzeń zachowania, w tym działań agresywnych" - czytamy w akcie oskarżenia.

Atanaska R. usłyszała zarzut działania w zamiarze ewentualnym pozbawienia życia młodszego syna. Według prokuratury, wiedziała o "stanie choroby realnie zagrażającej życiu spowodowanym przez ojca dziecka".

Twierdziła, że chłopiec spadł z łóżka

Początkowo 23-latka twierdziła, że chłopiec spadł z łóżka. Później przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśniła, że to Sasho M. uderzył dziecko będąc "pod działaniem narkotyków", a poprzednie wyjaśnienia składała, żeby chronić Sasho M. i Sevdzhan V.

Sevdzhan V. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Zaprzeczyła, żeby jej syn bił i krzyczał na dzieci.

Sasho M. i Atanaska R. zostali zatrzymani 27 stycznia ub.r. i od tego czasu przebywają w areszcie tymczasowym. Sevdzhan V. objęto dozorem policji, zakazem opuszczania kraju i obowiązkiem informowania o zmianie miejsca zamieszkania.

Atanaska R. i Sevdzhan V. nie były wcześniej karane przez sąd. Sasho M. został sześć lat temu skazany na dwa miesiące pozbawienia wolności za spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni.

Proces oskarżonych toczyć się będzie przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywotnie więzienie.