W skrócie Strażacy w województwie łódzkim interweniowali ponad 100 razy z powodu gwałtownych burz.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powiatów brzezińskiego i łowickiego, a główne szkody obejmowały uszkodzone dachy, powalone drzewa i zalane domy.

Na weekend synoptycy zapowiadają kolejne burze z silnym wiatrem, deszczem, a miejscami możliwym gradem.

Jędrzej Pawlak, rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi poinformował, że do godz. 21 strażacy w województwie łódzkim odebrali ponad 100 wezwań z powodu przechodzącej nad regionem burzy.

Rzecznik łódzkich strażaków powiedział, że najwięcej interwencji zgłoszonych zostało w powiatach: brzezińskim (32) i łowickim (27). Nieco mniej w tomaszowskim (13), zgierskim i skierniewickim - odpowiednio 9 i 7.

Łódzkie. Efekty gwałtownych burz, strażacy mają pełne ręce roboty

- Mieliśmy uszkodzone dachy na pięciu budynkach mieszkalnych, przy czym trzy z nich to powiat brzeziński, a pozostałe w poddębickim i zgierskim. W pięciu innych przypadkach nasze interwencje dotyczyły uszkodzenia dachów na budynkach gospodarczych, w tym dwa razy w powiecie łowickim - dodał rzecznik KM PSP w Łodzi.

W ponad 70 przypadkach strażacy wyjeżdżali do wiatrołomów, a kilkanaście razy musieli pompować wodę z zalanych pomieszczeń. Także wyjazdów do połamanych drzew i zalanych domów najwięcej było pod Łowiczem i Brzezinami.

Starosta brzeziński Bartłomiej Lipski poinformował w mediach społecznościowych o zniszczeniach w zarządzanym przez siebie powiecie. "Wystarczył kwadrans silnego wiatru i ulewnego deszczu, by wywołać chaos" - napisał.

Lipski podziękował strażakom i służbom ratunkowym za sprawne i skuteczne działanie. "Wasze zaangażowanie to realna pomoc i ogromne wsparcie dla mieszkańców w trudnych chwilach" - czytamy we wpisie starosty.

Po alertach pogodowych dotyczących upałów i silnych burz w piątek przed godz. 21 dyżurny operacyjny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Grzegorz Ryś na podstawie komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował , że ostrzeżenia pogodowe dla województwa łódzkiego zostały odwołane w związku z zakończeniem występowania burz na tym obszarze.

Weekend pod znakiem wyładowań atmosferycznych

Niebezpieczne burze mają pojawić się na terenie kraju jednak również w weekend. Według synoptyków, towarzyszyć będą im silne opady deszczu, a miejscami może też pojawić się grad.

W trakcie burz powieje mocniejszy wiatr - na wschodzie w porywach do 85 km/h. Chociaż niekorzystne zjawiska na sobocie się nie skończą, kolejny dzień powinien być wyraźnie spokojniejszy.

W niedzielę burze występować mają przede wszystkim na północy, wschodzie i na Podkarpaciu. Końcówka tygodnia ma być chłodna - przeważnie na termometrach zaobserwować będziemy mogli od 20 do 23 stopni.

