Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi gwałtownymi burzami z silnym wiatrem. Eksperci ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Alert RCB dla większości Polski. Nadciągają nawałnice

"Uwaga! Dziś i w nocy (05/06.09) możliwe gwałtowne burze, silny wiatr i lokalnie grad. Zachowaj ostrożność i zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - taki komunikat otrzymały osoby przebywające w centrum i na wschodzie kraju, czyli w województwach:

️ warmińsko - mazurskim ;

️ łódzkim ;

️ mazowieckim ;

️ podlaskim ;

️ świętokrzyskim ;

️ kujawsko - pomorskim (powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek, włocławski):

️ lubelskim (powiaty: bialski, Biała Podlaska, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, parczewski, radzyński, świdnicki, włodawski, kraśnicki, opolski, puławski, rycki, łukowski);

️ małopolskim (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, Nowy Sącz, olkuski, proszowicki, tarnowski, Tarnów, wielicki);

️ podkarpackim (powiaty: dębicki, jasielski, kolbuszowski, Krosno, krośnieński, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, stalowowolski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski);

️ pomorskim (powiaty: Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski);

️śląskim (powiaty: będziński, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, kłobucki, myszkowski, zawierciański).

W piątek rano swoje alerty drugiego stopnia z powodu burz wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na terenach objętych tymi ostrzeżeniami po południu i wieczorem burze mogą przynieść intensywne ulewy sięgające od 35 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, lokalny grad oraz niebezpieczny wiatr, dochodzący w porywach do 85 km/h.

Burze i ulewy. RCB radzi, jak się na nie przygotować

RCB zaleca, by wobec zbliżającej się burzy zastosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Alert RCB: Co to jest i kiedy są wydawane?

Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.

Alerty RCB wysyłane są tylko w sytuacjach kryzysowych, które bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie są to regularne, odgórnie zaplanowane wiadomości, a ich liczba zależy od aktualnych zagrożeń. Mogą to być poważne zjawiska atmosferyczne, katastrofy naturalne, czy inne sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. Osoby, które otrzymają odpowiednio wcześniej ostrzeżenie, mają szansę uniknąć zniszczenia mienia czy uszczerbku na zdrowiu.

