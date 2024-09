Zawaliła się część kamienicy na jednej z ulic w Łodzi podczas drążenia tunelu kolejowego. Wcześniej, w tym samym budynku, zapadła się podłoga w jednym z mieszkań na parterze. Lokatorzy alarmują, że to nie pierwsze incydenty związane z budową tunelu. Jak wskazali, co rusz dochodzi tam do mniejszych bądź większych kłopotów. - To spanie na bombie - powiedział jeden z mieszkańców z rozmowie z Polsat News.