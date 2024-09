Prokuratorskie śledztwo jest prowadzone w sprawie o nieumyślne spowodowanie katastrofy budowlanej . Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi prok. Krzysztof Kopania poinformował, że postępowanie rozpoczęło się po zawiadomieniu, jakie do prokuratury złożył kierownik budowy.

Katastrofa budowlana w Łodzi. Wpłynęły dwa zawiadomienia

- Do poleskiej prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa . Jedno po pierwszym przypadku osunięcia się części kamienicy, a kolejne po zawaleniu się ściany budynku. Oba złożył kierownik budowy - powiedział prokurator Kopania.

Śledztwo toczy się w sprawie i jest we wstępnej fazie. Za takie przestępstwo grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Zawalona kamienica. Inwestor wskazuje na stan techniczny budynku

Najpierw zawalił się strop między mieszkaniem na parterze a piwnicą, a kilka godzin później runęła część ściany. - Cała podłoga runęła na dół, meble co stały na podłodze, to wszystkie są poprzewracane. Lodówka, pralka, telewizory - to wszystko jest w dole - mówił na antenie Polsat News jeden z lokatorów kamienicy.