Tragedia na prostym odcinku drogi. Nie żyje strażak

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek po godz. 18 w miejscowości Grzybno w województwie wielkopolskim.

"Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu wypadku, wynika, że kierujący quadem, 35-letni mieszkaniec gminy Brodnica, na prostym odcinku drogi, nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się na prawy bok, a następnie uderzył w przydrożne drzewo " - powiadomiła Ewa Kasińska z Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

Grzybno. Nie żyje 35-letni strażak

TVP Info podało, że do wypadku doszło niedaleko lokalnej remizy i to strażacy, jako pierwsi mieli przystąpić do reanimacji 35-latka.