Śledczy zarzucają mu się m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kierowanie nią, wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udział w bójce i pobiciu.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że Adam Z. wywodzi się z bojówki pseudokibiców Widzewa Łódź . Zatrzymany jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się głównie wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania od 2019 roku - przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

37-latek zamiast do pociągu trafił do policyjnego radiowozu, a następnie został odwieziony do Aresztu Śledczego.