5. Good girls

Mimo że serial ten nie odbił się tak głośnym echem jak inne tytuły, jest to produkcja zdecydowanie godna uwagi. Good Girls to opowieść o trzech pozornie zwyczajnych kobietach - Beth, Annie i Ruby, które przez trudne życiowe okoliczności zmagają się z problemami finansowymi.

Brak pieniędzy i desperacja bohaterek prowadzi do wydarzenia, które pociąga za sobą nieodwracalne skutki. Pewnego dnia wszystkie trzy bohaterki postanawiają dokonać napadu na supermarket, w którym pracuje Annie. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy lokalny przedsiębiorca angażuje bohaterki w kolejne przestępstwa. Komiczne dialogi, humor sytuacyjny oraz połączenie komedii z kryminałem sprawia, że Good Girls to produkcja, od której trudno się oderwać.



4. One Day at a Time

Ten amerykański sitcom wzbudza sympatię nawet największych krytyków tego formatu. Serial nawiązuje do słynnej produkcji, która emitowana była w telewizji w latach siedemdziesiątych. One Day at a Time odchodzi jednak od banalnych żartów i porusza wiele współczesnych problemów społecznych.

Serial ukazuje codzienność rodziny kubańskiego pochodzenia, w której matka - pielęgniarka będąca weteranką z Afganistanu, samotnie wychowuje dwójkę dzieci. Z rodziną mieszka również babcia, która przykłada się do wychowania wnuków. Fabuła doskonale łączy poważne wątki, które mają wywołać dyskusję społeczną z lekkimi scenami komediowymi. Komizm sytuacji i postaci dodatkowo wzmacnia świetna gra aktorska, a dzięki błyskotliwemu scenariuszowi śmiech przeplata się z całym wachlarzem emocji.



3. BoJack Horseman

To nietypowa propozycja dla fanów czarnego humoru i satyry. BoJack Horseman to animacja skierowana do dorosłych widzów, której humor opiera się na grotesce. Głównym bohaterem serialu jest Bojack - 50-letni człowiek-koń, który przechodzi kryzys wieku średniego.



Zdjęcie "BoJack Horseman" / Netflix / materiały prasowe

W młodości Bojack był celebrytą, znanym z sitcomu, który cieszył się dużą popularnością. Obecnie jednak życie bohatera przybrało zupełnie inne barwy, a sława i kariera obróciły się w samotność i alkoholizm. Jego nihilistyczne podejście do świata sprawia, że poszukiwania nowego sensu życia bohatera nie przynoszą skutku. BoJack Horseman to serial, w którym tragizm życia obracany jest w śmiech.

2. Atypowy

Atypowy to znacznie więcej niż serial komediowy. Produkcja nie tylko bawi, ale również uczy i skłania do refleksji. Atypowy to szczera opowieść o autystycznym nastolatku o imieniu Sam, który wchodząc w dorosłość, postanawia się usamodzielnić. Jednakże spektrum autyzmu powoduje w jego codziennym życiu pewne trudności. Sam kieruje się sztywno wyznaczonymi zasadami i każdy element swojego życia, w tym związki międzyludzkie, próbuje sprowadzić do prostych reguł.

Bohater dopiero uczy się, że świat ludzi nie zawsze podlega racjonalnym zasadom. Serial nie tylko ukazuje świat oczami osoby autystycznej, ale również pomaga lepiej zrozumieć osoby ze spektrum. Atypowy to połączenie dramatu z komedią, której niewymuszony humor opiera się przede wszystkim na interakcji Sama z otaczającym go światem. Fabułę wzbogacają złożone osobowości bohaterów - nadopiekuńczej matki, której ciężko jest pogodzić się z usamodzielnieniem się syna, czy też siostry, która żyje w cieniu brata.

Zdjęcie "Atypowy" / Beth Dubber/Netflix / materiały prasowe

1. Dobre Miejsce

Akcja serialu rozpoczyna się w momencie, gdy główna bohaterka Eleanor Shellstrop umiera i trafia do zaświatów. Tam wita ją Michael - architekt Dobrego Miejsca, czyli raju, którego mieszkańcy mają wszystko to, czego pragną.







Bohaterka uświadamia sobie, że doszło do pomyłki i wcale nie powinna się tam znaleźć. Eleanor postanawia jednak stać się dobrą osobą, by zasłużyć na swoje miejsce w raju i prosi o pomoc jednego z mieszkańców Dobrego Miejsca - profesora etyki. Jednocześnie Eleanor próbuje ukryć prawdę o sobie, jednak szybko okazuje się, że Dobre Miejsce również skrywa pewną tajemnicę.

Komedia ta podkreśla rolę etyki w życiu człowieka oraz dostarcza lekcji filozoficznych. Jej fabuła jest pełna zaskakujących zwrotów akcji. Różnorodność postaci przekłada się na rozmaitość humoru, dlatego serial Dobre Miejsce trafia w gusta szerokiego grona odbiorców.

Agata Z.