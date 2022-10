"Gabinet osobliwości Guillermo Del Toro" - 25.10.2022

Jedną z najbardziej ekscytujących premier Netflixa w październiku jest nowy projekt mistrza horroru, Guillerma Del Toro, który pełni rolę producenta wykonawczego i showrunnera dla tej produkcji.

Klimatyczny i olśniewający wizualnie serial grozy "Gabinet osobliwości" zawiera osiem niezwiązanych ze sobą fabularnie opowieści. W każdej z tych przerażających historii to, co realne, przenika się z nierealnym, a wykreowane światy są przedstawione w kilku różnych konwencjach: gotyk, horror klasyczny, groteska.

Del Toro napisał oryginalny scenariusz do dwóch odcinków, a pozostałe części antologii są wynikiem pracy filmowców, zaproszonych do projektu przez meksykańskiego reżysera. W zespole znaleźli się twórcy cenionych współczesnych horrorów, między innymi "Babadook", "Istota" i "Mandy". Seans serialu zapowiada się w sam raz na Halloween.

"Dobry opiekun" - 26.10.2022

Dramat kryminalny "Dobry opiekun" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia o pozornie altruistycznym i uczynnym pielęgniarzu, który stoi za serią tajemniczych zgonów wśród pacjentów. Punktem wyjścia dla twórców był reportaż Charlesa Graebera "The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder".

Bohaterem książki jest Charles Cullen - seryjny zabójca, który przyznał się do zabicia prawie czterdziestu pacjentów w czasie swojej pracy w szpitalu. "Dobry opiekun" we wstrząsający sposób obnaża nieudolność funkcjonowania jednego ze szpitali w Stanach Zjednoczonych.

Główną bohaterką filmu jest samodzielna matka i pielęgniarka, Amy Loughren, która zmaga się z chorobą serca. Wkrótce w jej miejscu pracy dochodzi do serii niecodziennych zgonów wśród pacjentów. Podejrzany o popełnienie morderstw staje się jej bardzo bliski kolega, Charliego.

Bohaterka musi wybrać między bezpieczeństwem swojej rodziny a ujawnieniem przerażającej prawdy o przyjacielu. W rolach głównych zagrała dwójka zdobywców Oscara: Jessica Chastain i Eddie Redmayne.

"Na Zachodzie bez zmian" - 28.10.2022

Dramat wojenny "Na Zachodzie bez zmian" to adaptacja słynnej powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem.

Film opowiada o poruszających losach młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Bohater wysłany prosto ze szkolnej ławy do walki w okopach diametralnie zmienia się pod wpływem otaczającego go strachu i nieuchronnie zbliżającej się śmierci.

Jego patriotyzm szybko wygasa w konfrontacji z rzeczywistością wojny, w czasie której musi strzelać do podobnych sobie młodych żołnierzy, stęsknionych za domem i pokojem. Zwiastun produkcji świadczy o tym, że film został nakręcony z dużym rozmachem.

Co ciekawe, obraz w reżyserii Edwarda Bergera to kolejna ekranizacja tej samej powieści Remarque’a - poprzednie wersje "Na Zachodzie bez zmian" powstały już w 1930 oraz 1979 roku.

"Król Staten Island" - 26.10.2022

W październiku Netflix przygotował też coś dla entuzjastów kina niezależnego. Na platformie pojawi się "Król Staten Island" - doceniona przez widzów i krytyków produkcja Judda Apatowa, która swoją premierę miała jeszcze w 2020 roku.

Film został częściowo zainspirowany biografią aktora i stand-upera Pete’a Davidsona. Przed kamerą wcielił się on w samego siebie i podzielił tak osobistymi przeżyciami, jak to, w jaki sposób na jego dzieciństwo i okres dojrzewania wpłynęła śmierć ojca w zamachach z 11 września.

Film określany jest przez krytyków jako piękna, zabawna i wzruszająca opowieść o męskości. Warto skorzystać z okazji i nadrobić seans tej słodko-gorzkiej komedii w konwencji "coming of age".

"Cici" - 27.10.2022

Kolejną niebanalną premierą Netflixa w ostatnim tygodniu października będzie turecki film "Cici".

Pełnometrażowa produkcja opowiada historię rodziny, która przeprowadza się z wioski do miasta po przeżyciu tragicznej straty. Po 30 latach krewni ponownie spotykają się w rodzinnych stronach, a wówczas na jaw wychodzą długo skrywane tajemnice i związane z nimi bolesne emocje.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Berkun Oya, który jest twórcą innej produkcji Netflixa - mało znanego, lecz wysoko ocenianego przez widzów serialu "Etos".