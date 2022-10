Nie tylko "Wielka Woda". Oto pięć najlepszych seriali katastroficznych na Netflixie

Historia Tym żył Wrocław 25 lat temu. Co się działo w mieście przed "wielką wodą"?

5. Snowpiercer

Akcja serialu "Snowpiecer" toczy się 7 lat po katastrofie klimatycznej wywołanej wojną nuklearną, w efekcie której Ziemia została skuta grubą warstwą wiecznej zmarzliny. Snowpiercer to samowystarczalny pociąg o 1001 wagonach, który nie może się zatrzymać, ponieważ podczas ruchu wytwarza energię, niezbędną do przeżycia jego pasażerów. Snowpiercer podzielony jest na klasy, które odzwierciedlają nierówności społeczne. Bogaci pasażerowie, którzy wykupili odpowiednie bilety, mieszkają na początku pociągu. Na "ogonie", czyli w ostatnich wagonach, przebywają ci, którzy dostali się do pociągu na gapę. Niestety panują tam trudne warunki do życia, a mieszkańcy "ogona" nieustannie walczą o swoje prawa. Serial nabiera tempa, kiedy jeden z pasażerów pierwszej klasy zostaje zamordowany. Do rozwiązania zagadki zostaje zaangażowany detektyw z końca pociągu, który niesie szansę na odmienienie losów pasażerów ogona.

4. Kierunek: Noc/ Into the night

"Kierunek: Noc" to belgijska produkcja inspirowana powieścią Jacka Dukaja o tytule "Starość aksolotla". Serial opowiada o losach pasażerów samolotu, który wystartował w dzień końca świata. Serialowy kataklizm spowodowany jest destrukcyjnym działaniem promieni słonecznych, które doprowadzając do rozpadu węgla, zabijają wszystko na poziomie molekularnym.

Pasażerowie wraz z załogą lotu starają się przetrwać, uciekając przed wschodem słońca. Nie mają jednak żadnych planów, a ich celem jest szukanie kolejnych lotnisk i próba uzupełnienia paliwa oraz zapasów żywności. Szybko jednak okazuje się, że słońce nie jest jedynym wrogiem. Na pokładzie wybuchają konflikty, które mogą zagrozić przetrwaniu ludzkości. Serial jest dynamiczny, trzyma widza w napięciu i z pewnością wciągnie niejednego fana kina katastroficznego.

3. Yakamoz S-245

Serial "Yakamoz S-245" to produkcja turecka, będąca spin offem wspomnianego wcześniej serialu "Kierunek: Noc". To mroczna i niepokojąca opowieść, której głównym bohaterem jest biolog morski o imieniu Arman. Naukowiec po odkryciu przerażającej prawdy o destrukcyjnym działaniu promieni słonecznych postanawia wraz ze swoim zespołem skryć się w łodzi podwodnej. Arman nie pozostaje bierny w obliczu końca świata i próbuje zrozumieć, dlaczego słońce zaczęło niszczyć Ziemię. Niestety na pokładzie łodzi dochodzi do konfliktów, które zagrażają przetrwaniu całej grupy. Tajemniczość i napięcie budowane przez wszystkie odcinki sprawia, że nie sposób oderwać się od tej serii.

2. The Rain

Ten duński serial łączy gatunki serialu katastroficznego z science fiction i thrillerem. W serialowej rzeczywistości zabójczy wirus, przenoszony przez deszcz, doprowadza do powolnego wyginięcia ludzkości. Tylko nielicznym udaje się uchronić przed deszczem i każdego dnia muszą walczyć o przetrwanie. Głównymi bohaterami "The Rain" jest rodzeństwo, które po sześciu latach ukrywania się w bunkrze, musi udać się na powierzchnię Ziemi, aby uzupełnić kurczące się zapasy. Na swojej drodze napotykają grupę niedobitków, którzy próbują przetrwać, szukając jednocześnie bezpiecznego schronienia.



1. Wielka Woda/ High Water

"Wielka Woda" to pierwszy polski serial katastroficzny, nawiązujący do wydarzeń, które miały miejsce w południowo-zachodniej Polsce w 1997 roku. W lipcu wielka powódź, nazwana później powodzią tysiąclecia, nawiedziła polskie wsie i miasta, co doprowadziło do śmierci 56 osób. W tamtym czasie 40 proc. Wrocławia znalazło się pod wodą, co skutkowało znacznym zniszczeniem miasta. Mimo że serial nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, wszyscy jego bohaterowie są fikcyjni, a fabuła została stworzona na potrzeby produkcji. Główną bohaterką serii jest specjalistka hydrologii, która zostaje włączona w sztab kryzysowy, mający na celu ocalenie miasta. Serial "Wielka Woda" powoli buduje napięcie i doskonale oddaje nastrój oraz charakter tamtych wydarzeń. To złożona opowieść o walce z żywiołem, podejmowaniu trudnych decyzji i ich konsekwencjach, a także o solidarności ludzi w obliczu katastrofy.