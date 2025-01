Potrącił nastolatkę na pasach i odjechał. Policja apeluje o pomoc

Policja w Milczu (woj. dolnosląskie) poszukuje kierowcy samochodu osobowego, który we wtorek rano potrącił 13-letnią dziewczynkę przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych. Funkcjonariusze apelują do świadków zdarzenia o pomoc w poszukiwaniach. W komunikacie podinsp. Sławomir Waleński podał, że kierujący to "starszy mężczyzna ubrany w czapkę i kurtkę koloru brązowego". Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.