Piaseczno. 10-latek wbiegł wprost pod auto. Wraz ze swoją matką

Policja opublikowała nagranie w ramach przestrogi i apeluje do pieszych o szczególną ostrożność. "Pamiętajmy o tym, że pojazd, jadąc nawet z niewielką prędkością, nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu. Natomiast zielone światło na sygnalizatorze to dla kierującego autem sygnał do kontynuowania jazdy. Widząc go, ma on prawo oczekiwać, że przejście dla pieszych będzie wolne" - podkreślili funkcjonariusze.