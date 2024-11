ZUS zasypany dokumentami. Już ponad pół miliona wniosków

Co to są wakacje składkowe?

Wakacje składkowe to rozwiązanie wprowadzone po to, aby odciążyć mikroprzedsiębiorców i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki temu mogą oni w wybranym miesiącu w roku nie opłacać składek na:

Przepisy weszły w życie 1 listopada 2024 roku, co oznacza, że w tym roku wakacje składkowe można wykorzystać tylko w grudniu. Ale żeby było to możliwe, trzeba pospieszyć się ze złożeniem wniosku - jest na to czas tylko do końca listopada. Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek w kolejnym miesiącu, ulga przejdzie na 2025 rok.