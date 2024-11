Wysokość świadczenia emerytalnego zależy m.in. od kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym, liczby przepracowanych lat oraz waloryzacji składek, czyli corocznej aktualizacji wartości zgromadzonych środków o wskaźnik inflacji i wzrostu płac. Często pomija się jednak fakt, że miesiąc złożenia wniosku ma bezpośredni i całkiem spory wpływ na to, jaką kwotę finalnie otrzymasz .

Emerytura 2025. Luty - waloryzacja świadczeń na start

Zastanawiasz się nad tym, aby przejść na emeryturę jeszcze zimą? Luty to dobry miesiąc na złożenie wniosku o świadczenie emerytalne z powodu corocznej waloryzacji, która odbywa się w marcu. Osoby, które zdecydują się na zakończenie pracy w lutym mogą od razu liczyć na podwyższenie swojego świadczenia o wskaźnik waloryzacji, który w 2025 roku wyniesie 5,52 proc.

Dlaczego to istotne? Waloryzacja ma na celu zabezpieczenie wartości emerytur przed spadkiem ich siły nabywczej w wyniku inflacji. Dla osoby ze świadczeniem na poziomie 2500 zł, 5,52 proc. waloryzacji będzie oznaczać wzrost o około 138 zł miesięcznie. To podwyżka, którą emeryci mogą otrzymać bezpośrednio na start, składając wniosek w lutym.

Dodatkowo, osoby przechodzące na emeryturę w lutym mają zagwarantowane prawo do tzw. trzynastej emerytury , która zazwyczaj jest wypłacana w kwietniu. Trzynastka to dodatkowe świadczenie, które w 2025 roku wyniesie 1 879,27 zł brutto .

Kiedy przejść na emeryturę? Lipiec 2025 - waloryzacja kapitału początkowego i składek

Lipiec to kolejny dobry miesiąc na przejście na emeryturę. W odróżnieniu od waloryzacji marcowej, która dotyczy tylko bieżących świadczeń, w lipcu ZUS dokonuje tzw. rocznej waloryzacji kapitału początkowego i zgromadzonych składek . Jest to proces, który automatycznie zwiększa wartość twoich oszczędności emerytalnych, a w rezultacie może podnieść wysokość przyszłej emerytury nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Marzec i inne miesiące - co warto wziąć pod uwagę przy przechodzeniu na emeryturę?

Chociaż luty i lipiec wydają się najbardziej korzystnymi miesiącami, to nie oznacza, że inne terminy są bezwartościowe. Przykładowo, osoby, które złożą wniosek o emeryturę w marcu, również mają prawo do trzynastej emerytury, co stanowi ważny argument za wyborem tego miesiąca. Jednak brak możliwości skorzystania z waloryzacji marcowej może wpłynąć na ostateczną wysokość świadczenia.