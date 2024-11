Wakacje składkowe od ZUS. Dla kogo?

Nowe przepisy wprowadzone Ustawą z 9 maja 2024 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw umożliwiają przedsiębiorcom zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym. Wakacje składkowe obejmują składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Jednocześnie ulga nie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne, które nadal muszą być opłacane. W 2024 roku podstawowe składki objęte wakacjami wynoszą 1600,32 zł, a w 2025 roku wzrosną do 1773,96 zł. Dzięki nowemu prawu przedsiębiorca nie musi tej kwoty przekazywać do ZUS, ponieważ składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Nie dla każdego kwota będzie jednak naliczana w takim wymiarze.

Wakacje składkowe nie wpływają negatywnie na prawo do korzystania ze świadczeń społecznych i nie obniżają ich wymiaru. Z tej preferencji mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Zwolnienie dotyczy wyłącznie samego przedsiębiorcy; jeśli zatrudnia on pracowników, nadal ma obowiązek opłacania za nich składek. Jednym z warunków jest liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia w firmie, która nie może przekroczyć dziesięciu, wliczając w to samego przedsiębiorcę.

Wakacje składkowe 2024. Zasady

Co więcej, zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywali działalność na rzecz byłego pracodawcy w zakresie tych samych czynności, które świadczyli jako pracownicy.

Kolejnym istotnym kryterium jest limit przychodów: w jednym z dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku roczny przychód z działalności gospodarczej nie może przekroczyć równowartości 2 milionów euro. Należy również pamiętać, że zwolnienie z opłacania składek stanowi formę pomocy de minimis (niepodlegającej zgłoszeniu do Komisji Europejskiej), co oznacza, że nie mogą skorzystać z niego przedsiębiorcy, którzy otrzymali od państwa już 300 tysięcy euro w ciągu trzech ostatnich lat.

Jak złożyć wniosek o wakacje składkowe?

Aby skorzystać z wakacji składkowych przedsiębiorca musi złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za wybrany miesiąc. Wniosek ten należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę e-ZUS/PUE ZUS, korzystając z profilu płatnika składek. Istotne jest, aby wniosek został złożony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który ma nastąpić zwolnienie. Na przykład, jeśli przedsiębiorca chce skorzystać ze zwolnienia za grudzień 2024, wniosek musi być złożony w listopadzie.

Przy wypełnianiu wniosku konieczne jest podanie wszystkich wymaganych informacji oraz złożenie odpowiednich oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków do uzyskania ulgi. Wniosek zawiera między innymi oświadczenie o nieprzekroczeniu limitu pomocy de minimis oraz informacje o liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczeń. Jeśli przedsiębiorca korzysta z pomocy pełnomocnika, musi on posiadać stosowne umocowanie i zostać zgłoszony w ZUS na formularzu ZUS PEL. Warto zadbać o poprawność i kompletność wniosku, aby uniknąć konieczności jego uzupełniania.

Po złożeniu wniosku ZUS ma obowiązek rozpatrzyć go w ciągu miesiąca, choć w wyjątkowych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Wszystkie informacje o przebiegu sprawy oraz decyzje zostaną przekazane elektronicznie na profil płatnika w e-ZUS/PUE ZUS. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przedsiębiorca otrzyma informację o przyznaniu zwolnienia. W przypadku odmowy istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.