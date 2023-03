Mała rewolucja w obliczaniu emerytury. Tak łatwo sprawdzisz wysokość swojej

Oprac.: Andrzej Zasadni Polska

Jak wyliczyć swoją emeryturę - to niezwykle ważne pytanie, biorąc pod uwagę założenia, że w przyszłości świadczeniobiorcy będą otrzymywać głodowe stawki. Do obliczenia jej wysokości służy kalkulator emerytalny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga w ten sposób w podjęciu świadomej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Jak działa kalkulator emerytalny, co nowego pojawiło się w narzędziu i jak wyliczyć swoją emeryturę? Odpowiadamy.

Zdjęcie Jak wyliczyć swoją przyszłą emeryturę? Najłatwiej skorzystać z kalkulatora. / 123rf.com / 123RF/PICSEL