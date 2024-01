Zmiana w zasiłkach dla bezrobotnych w 2024 roku. Ile wyniesie waloryzacja?

Zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy " zasiłki podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku". W przypadku, gdy rzeczony wskaźnik nie ulega zmianie bądź uległ zmniejszeniu, to wówczas waloryzacja nie jest przeprowadzana.

Z komunikatu opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2024 roku wynika, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynosi 11,4 proc. Oznacza to, że zasiłki dla bezrobotnych w 2024 roku wzrosną.

Zasiłek dla bezrobotnych w 2024 roku. Ile wyniesie świadczenie?

Bezrobotni posiadający udokumentowany staż pracy (uwzględniający okresy, w których były odprowadzane składki na Fundusz Pracy) wynoszący więcej niż pięć lat i mniej niż 20 lat są uprawnieni do pobierania świadczenia dla bezrobotnych w podstawowej wysokości . Aktualnie obowiązujące stawki świadczenia w podstawowym wymiarze to:

Co istotne, na większe pieniądze będą mogły liczyć również osoby odbywające staż z urzędu pracy. Wynika to z faktu, że otrzymują one stypendia wynoszące 120 proc. świadczenia dla bezrobotnych w podstawowym wymiarze.