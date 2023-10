Znany działacz pozbawiony orderów. Decyzja Andrzeja Dudy

Andrzej Malinowski: Kim jest?

Andrzej Malinowski od 1966 roku działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym, a następnie w latach 1990-2001 należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego . W tym czasie przez jedną kadencję był posłem na Sejm.

W 2001 roku został prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich. W 2010 roku organizacja ta zmieniła nazwę na Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskiwał reelekcję na kolejne kadencje. Malinowski stał na czele tej organizacji do 2022 roku, kiedy to zastąpił go Rafał Baniak.