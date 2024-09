To już ostatnie godziny ze spokojną pogodą. W nocy znowu pojawią się przymrozki, które lokalnie mogą sięgnąć nawet -6 stopni Celsjusza. Potem do Polski wkroczy niż Dagmar, który przyniesie fronty atmosferyczne. To znaczy, że worek będzie pochmurny i deszczowy, zwłaszcza na zachodzie i wschodzie kraju. Tam w ciągu dnia lepiej nie rozstawać się z parasolem.