W poniedziałek słaby deszcz może padać praktycznie tylko na południowym wschodzie. Od wtorku jednak będzie go jednak więcej - niemal do końca tygodnia może przelotnie padać w praktycznie całym kraju - wynika z prognozy na cały tydzień przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jesień coraz mocniejsza

W nocy z poniedziałku na wtorek na Podhalu, a także na północy i północnym wschodzie kraju możliwe będą przygruntowe przymrozki do około -2 st. C. Reklama

We wtorek od zachodu nadciągnie niż, który przyniesie wilgotne powietrze znad Atlantyku, a wraz z nim pogorszenie pogody w Polsce. Od tego dnia do piątku trzeba się liczyć z przelotnymi opadami niemal wszędzie. Nie będą to niebezpieczne i silne ulewy, jednak wraz z niezbyt wysokimi temperaturami stworzą nieprzyjemną, mokrą aurę.

Wtorek będzie chłodny, zwłaszcza na wschodzie i północnym wschodzie (od 8 do 11 stopni). W pozostałych częściach Polski termometry pokażą od 12 do 15 st. C. Nad samym morzem może wiać porywisty wiatr, a w Sudetach w porywach do 55 km/h.

Pogoda mokra i nieprzyjemna

Środa będzie pochmurna, a także deszczowa w wielu miejscach. Nocą i rano na Podkarpaciu mogą się utrzymywać mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów.

Cały czas będzie chłodno. Na krańcach północno-wschodnich w ciągu dnia będzie około 11 st. C, zaś w reszcie kraju będzie od 13 do 17 stopni.

W środę trzeba się liczyć z przelotnym deszczem w wielu miejscach, a rano na Podkarpaciu również z gęstymi mgłami / wxcharts /

Kolejny dzień nie przyniesie poprawy. Czwartek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, które najsilniejsze mogą się okazać miejscami na Podkarpaciu. Wysoko w Tatrach będzie też padać śnieg. Reklama

Na terenach podgórskich będzie zaledwie 10 stopni, na wschodzie od 12-13 st. C, do około 15 stopni w centrum i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Najwięcej deszczu w czwartek można się spodziewać na południu. Wysoko w tatrach będzie tez padać śnieg / wxcharts /

Piątek będzie równie nieprzyjemny jak wcześniejsze dni, z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. W wyższych partiach Tatr cały czas może również padać śnieg.

Wciąż będzie zimno, z temperaturami od 9 do 14 stopni Celsjusza. Najcieplej znów będzie na zachodzie i w centrum, jednak tam nie powinno być więcej niż 15 stopni.

Pogoda uspokoi się w weekend

Pogoda zacznie się zmieniać w okolicach weekendu. W sobotę od zachodu zacznie docierać wyż, dzięki któremu deszczu będzie mniej i zanikające opady powinny się ograniczyć do południowych i północnych krańców Polski. W pozostałych częściach Polski będzie spokojnie.

Cały czas najchłodniej będzie na terenach podgórskich (od 9 do 11 stopni), a w pozostałych miejscach można liczyć na około 13 st. C (na południu i północnym wschodzie) do 14-15 stopni w pozostałych miejscach.

Niedziela będzie spokojna i sucha, szczególnie na północy i w centrum. Słabe, przelotne deszcze mogą się pojawić tylko na południowych krańcach Polski. Reklama

Nie ma co liczyć na wyższe temperatury - cały czas będą to wartości od 11 do około 16 stopni. W nocy lokalnie na wschodzie możliwe będą przygruntowe przymrozki do -1 st. C.

Cały tydzień będzie chłodny: w żadnym miejscu nie będzie cieplej niż 16-17 st. C / wxcharts /

Przez cały weekend wiatr będzie słaby i umiarkowany.



