Ciepła, jesienna pogoda może wkrótce odejść do lamusa. A wszystko to z powodu wyżu Titus, który stopniowo zmierza do Polski.

W niedzielne południe ciśnienie w Warszawie wyniesie 1010 hPa i będzie rosnąć, a wraz z nim nasz kraj znajdzie się w objęciach chłodnych mas powietrza. Miejscami temperatury spadną poniżej 10 st. C, co oznacza, że jesień na dobre wkracza do naszej części Europy. Perspektywy na drobne ocieplenie widać dopiero w drugiej części nadchodzącego tygodnia. Reklama

Pogoda w Polsce. Wyż Titus sprowadzi mróz

W niedzielę w przeważającej części Polski spodziewamy się zachmurzenia małego i umiarkowanego, jedynie miejscami, na północy niebo może się chmurzyć, czemu mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu. Z kolei w wyższych partiach Tatr niewykluczone są słabe opady śniegu. Na Kasprowym Wierchu zresztą już leży warstwa białego puchu, a do tego dochodzą jeszcze gęste mgły i lekki mróz.

Jeśli chodzi o wartości na termometrach, w najcieplejszych regionach odnotujemy maksymalnie 13-15 st. C., natomiast na obszarach podgórskich słupki rtęci mogą spaść nawet do 7 st. C.

Według najnowszej prognozy pogody wiatr na ogół będzie umiarkowany, jedynie chwilami porywisty, północno-zachodni. W Bieszczadach i Sudetach spodziewane są porywy do 55 km/h. Oprócz tego silniejsze podmuchy możliwe też na Wybrzeżu.

Pogoda. Przymrozki na horyzoncie

Jak prognozuje IMGW, niemiła, termiczna niespodzianka może czekać nas w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wtedy to pogoda w kotlinach górskich może przynieść nam przymrozki. Reklama

Lokalnie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 3 st. C. w Wielkopolsce i na Śląsku do ok. 6 st. C. na wschodzie i północy oraz 10 st. C. na Wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, na wschodzie północny, a na zachodzie zmienny.

Prognoza pogody. Zauważalne ocieplenie dopiero od czwartku

Początek tygodnia przywita nas już większymi przejaśnieniami, ale temperatury nadal utrzymywać się będą w granicach do 12 st. C. na Podkarpaciu i 15 st. C w centrum. Na południu mogą wystąpić okresami niewielkie opady deszczu. We wtorek natomiast ponownie niebo zachmurzy się i wówczas na Podlasiu temperatura nie przekroczy 10 st. C, zaś na Mazowszu maksymalnie 9 st. C. Najcieplej na Śląsku - tam do 16 st. C.

Niewielkie ocieplenie synoptycy przewidują dopiero od środy, lecz na prawdziwą poprawę trzeba będzie poczekać do czwartku. Wówczas słupki rtęci wzrosną już w całym kraju do 15-17 st. C. Będzie też o wiele słabiej wiało, co korzystniej wpłynie na wartości odczuwalnej temperatury.

