Znaczne zmiany w 800 plus dla jednej grupy. ZUS zweryfikuje, czy dzieci chodzą do szkoły

800 plus i Dobry Start do zmiany. Rząd reformuje pomoc dla Ukraińców

1 lipca 2024 weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie programów pomocowych , takich jak 800+ i Dobry Start oraz zapewnienie, że świadczenia trafiają wyłącznie do tych, którzy faktycznie spełniają określone kryteria. Nowe zasady mają na celu eliminację przypadków, w których polskie świadczenia są pobierane przez osoby, które następnie wracają do Ukrainy .

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest powiązanie wypłat świadczeń z obowiązkiem szkolnym. Zgodnie z nowymi przepisami program 800+ i Dobry Start będzie dostępny tylko dla dzieci uczęszczających do polskich szkół lub przedszkoli. Zmiany w programie 800 plus zaczną faktycznie obowiązywać od czerwca 2025 roku, ponieważ świadczenia na najbliższy rok szkolny zostały już przyznane według wcześniejszych przepisów. Co więcej, wdrożenie nowych zasad wymaga czasu na odpowiednie dostosowanie systemu informatycznego ZUS.