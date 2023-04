Jak ustrzec się przed ukąszeniem żmii?

W czasie nadchodzących, cieplejszych dni , podczas majówki 2023, żmije mogą wylegiwać się na łąkach i polanach. Tatrzański Park Narodowy ostrzegał ostatnio, że węże te lubią wygrzewać między krokusami na Polanie Chochołowskiej, która o tej porze roku jest uwielbiana przez turystów.

W związku z tym TPN zaleca, by nie zbaczać ze szlaków górskich i wyznaczonych ścieżek leśnych. Krocząc po polanie poza wyznaczoną ścieżką, bardzo łatwo można narobić sobie kłopotów. Zbyt późno zauważona żmija, może poczuć się zagrożona i w obronie przypuścić atak.

Żmija jest niebezpieczna, ponieważ może ukąsić, a jej zęby jadowe wstrzykują do rany jad. Według ekspertów żmije nie rzucają się na człowieka nieniepokojone. Słysząc kroki, potrafią "zejść" z drogi człowiekowi. Żmija przystępuje do ataku tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Co to znaczy?

Zagrożeniem dla żmii jest sytuacja, kiedy przypadkowo na nią nadepniemy lub zaskoczymy w miejscu, z którego nie będzie miała możliwości ucieczki. To właśnie wtedy może dojść do ukąszenia przez węża.

Co zrobić w przypadku ukąszenia żmii?

W przypadku ukąszenia przez żmiję na początek warto upewnić się, czy węża nie ma już w pobliżu. Jeśli jesteśmy bezpieczni, to należy położyć osobę ukąszoną w pozycji ustalonej bocznej. W pierwszej kolejności powinniśmy zadzwonić po fachową pomoc, ponieważ konieczna będzie wizyta w szpitalu.

W trakcie oczekiwania na przyjazd karetki trzeba zdjąć osobie ukąszonej wszelką biżuterię, która powodowałaby powstanie obrzęku. W miarę możliwości warto przemyć ranę wodą z mydłem i nałożyć jałową gazę. W celu zmniejszenia tempa wchłaniania jadu żmii należy unieruchomić kończynę i trzymać ją na poziomie serca lub nieco poniżej.

