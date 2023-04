Żmija to jedyny gatunek jadowitego węża, który występuje w Polsce. Można ją spotkać na terenie całego kraju. Mimo powszechnej opinii o ich agresywności, żmije zwykle nie chcą atakować.

Żmija zygzakowata. Jak ją rozpoznać?

Rozpoznanie żmii może sprawiać trudności w związku z tym, że jej grzbiet może mieć różne zabarwienie. Może ona być stalowo-srebrzysta, szara, brązowa, a nawet czarna.

To, co wyróżnia żmiję spośród pozostałych gatunków gadów, które można spotkać w Polsce to ciemny zygzak na grzbiecie. Nazywany często "wstęgą kainową" nie zawsze jest widoczny, najczęściej dzieje się tak w przypadku melanistycznej, czyli ciemno ubarwionej, odmiany żmii.

Pozostałe cechy charakterystyczne to ciało zwężające się w kierunku głowy, która ma trójkątny, sercowaty kształt i jest wyraźnie oddzielona od reszty ciała. Żmije mają także pionową źrenicę oka, a łuski na ich głowie układają się we wzór przypominający literę X, Y albo V.

Żmija czy zaskroniec? Jakie są różnice

Spacerując po lesie, można się natknąć często na niegroźne gatunki węży, które naturalnie występują w Polsce. Na ich widok nie warto panikować. Po czym odróżnić np. niegroźnego zaskrońca od jadowitej żmii?

Zaskrońce i węże niejadowite mają mniejsze głowy. To dlatego, że nie mają gruczołów jadowych. Zaskrońce mają na głowie dwie charakterystyczne plamki, najczęściej w kolorze żółtym lub białym. Zaskrońce mają także szczupłą budowę ciała, gdy tymczasem żmije są najczęściej bardziej masywne od nich i krótsze.

Co zrobić, gdy spotkamy żmiję?

Żmije można najczęściej spotkać na obrzeżach lasów, podmokłych łąkach i polanach leśnych. Zwykle poluje na gryzonie, żaby, jaszczurki oraz pisklęta. Można je spotkać jedynie w dzień, ponieważ w nocy śpią. Zwykle węże chowają się przed człowiekiem. Atak to dla nich jednie ostateczność. Można rozpoznać, że zamierzają przejść do ofensywy po tym, że głośno syczą.

Jeśli spotkamy w lesie żmiję, nie należy jej niepokoić. Wystarczy spokojnie się wycofać i pozostawić węża w spokoju. Jeśli wąż nie będzie czuł się osaczony, z pewnością nie zaatakuje. W Polsce do ukąszeń najczęściej dochodzi przez przypadkowe nadepnięcie na żmiję. Aby tego uniknąć, należy uważnie patrzeć pod nogi. Można także ubrać solidne buty, które zakryją nasze stopy i kostki.

Żmija zygzakowata. Ukąszenie, czym grozi?

To, jakie skutki przyniesie ukąszenie przez żmiję, zależy od wielu czynników. Do najbardziej znaczących zalicza się:

Ilość wprowadzonego przez węża jadu,

Masa ciała poszkodowanego,

Stan zdrowia i jego kondycja,

Miejsce ukąszenia,

Uczulenie na składniki jadu.

Ukąszenie jadowitego polskiego węża może być szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych, osób cierpiących na choroby układu krążenia oraz osób pod wpływem alkoholu. Najgroźniejsze są ukąszenia w twarz oraz szyję - w takim wypadku jad bardzo szybko rozprzestrzenia się w krwiobiegu.

Co zrobić w przypadku ukąszenia?

Zdrowy dorosły człowiek powinien przeżyć ukąszenie bez większych komplikacji. Mimo to nawet w takim przypadku należy skontaktować się ze służbami medycznymi.

Należy także spróbować opóźnić wchłanianie się jadu poprzez unieruchomienie kończyny z ukąszeniem i ułożenie jej poniżej poziomu serca. Można także przemyć ukąszenie wodą z mydłem oraz założyć jałowy opatrunek.

Kluczowe jest także uspokojenie poszkodowanego i ograniczenie jego ruchów.

Niewskazane jest, aby nacinać ranę oraz wyciskać albo wysysać jad. Może być to groźne nie tylko dla ofiary, ale także osoby, która jej pomaga. Nie warto także zakładać opaski uciskowej, ponieważ może to zwiększyć ryzyko martwicy kończyny.

