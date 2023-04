O nowym stanowisku Samuela Pereiry poinformował portal i.pl oraz potwierdził ją w rozmowie z dziennikarzem. Pereira jest związany z TVP od 2016 roku. Rok później został redaktorem naczelnym i kierownikiem redakcji TVP.info.

Olechowski odwołany. Duże zmiany w TVP

Od wtorku szefem TAI jest natomiast Michał Adamczyk, który zastąpił na tym stanowisku Jarosława Olechowskiego. Zarząd TVP nie podał powodów odwołania Olechowskiego ze stanowiska. Decyzja została jednak podjęta dzień po publikacji Onetu, w której portal opisał treść listu, którego autorstwo przypisuje się właśnie Olechowskiemu.

Jak opisywał Onet, list krążył wśród polityków PiS i był elementem wewnętrznej walki w szeregach Telewizji Publicznej. Autor listu oskarżał w nim prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza o "polityczny sabotaż". Sam Olechowski zaprzeczył, jakoby to on napisał donos do PiS.