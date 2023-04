"Zarząd TVP odwołał dzisiaj Jarosława Olechowskiego z funkcji dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa" - brzmi lakoniczny komunikat w tej sprawie. Nowym dyrektorem TAI został red. Michał Adamczyk.

Powody przemilczano. W tle publikacja Onetu

Stacja nie wyjaśnia powodów odwołania Olechowskiego. Decyzja zarządu została jednak podjęta dzień po publikacji Onetu, w której portal opisał treść listu, którego autorstwo przypisuje się właśnie Olechowskiemu. List krążył wśród polityków PiS i był elementem wewnętrznej walki w szeregach Telewizji Publicznej - opisywał Onet.

Autor listu oskarżał w nim prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza o "polityczny sabotaż". Sam Olechowski zaprzeczył, jakoby to on napisał donos do PiS.

Reklama

Kim jest Jarosław Olechowski?

Jarosław Olechowski jest związany ze światem dziennikarskim od 2003 roku. Zaczynał w tygodniku "Newsweek", później pracował dla "Rzeczpospolitej". Następnie swoje losy związał z TV Puls, skąd przeszedł do TVP2, a jeszcze później do TVP1.

Od 2008 roku był reporterem w TVP Info, w 2010 roku relacjonował katastrofę smoleńską z miejsca zdarzenia. Po krótkiej przerwie powrócił do TVP w 2011 roku, a od 2016 roku pracował dla Wiadomości TVP. Od tego czasu wspinał się po szczeblach kariery w TVP, uchodząc za nieoficjalnego szefa Wiadomości tej stacji. Oficjalnie piastował jednak funkcje dyrektora TAI, TVP3 i TVP Warszawa.