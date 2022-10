Dwa razy w roku jesteśmy zmuszeni do przestawiania swoich zegarków, a także zegarów biologicznych. Koniec zmiany czasu miał nastąpić już niebawem, jednak najnowsze doniesienia wskazują na to, że do 2026 będziemy przestawiać zegarki zarówno wiosną, jak i jesienią. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze zdrowie i nie tylko. Jaki wpływ ma zmiana czasu na podróżowanie komunikacją zbiorową?

Zmiana czasu na zimowy. Przesuwamy godzinę w przód czy w tył?

Już w nocy z soboty na niedzielę kolejny raz będziemy musieli zmienić czas w naszych zegarkach i nie tylko. Z 29 na 30 października przechodzimy z czasu letniego na czas zimowy. Co to oznacza? Gdy na zegarze wybije godzina trzecia w nocy, to będziemy musieli go cofnąć o godzinę i ustawić na drugą w nocy.



Z jednej strony może to być dodatkowa godzina snu, jednak nie dla każdego jest to ułatwienie. Problemy mogą mieć przede wszystkim pasażerowie i pracownicy komunikacji miejskiej, kolei czy portów lotniczych.

Wpływ zmiany czasu na komunikację miejską

Korzystając z komunikacji miejskiej w nocy z 29 na 30 października, prawdopodobnie pasażerowie będą mogli skorzystać z dwóch możliwości:

Kursy odbywające się do godziny 2 w nocy i po godzinie 3 w nocy (oczywiście już po zmianie czasu) będą wykonywane normalnie, a w trakcie 120 minut pomiędzy zmianą czasu komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z rozkładem dla czasu zimowego. Kursy odbywające się do godziny 2 w nocy i po godzinie 3 w nocy będą wykonywane normalnie, natomiast w ciągu 120 minut w trakcie zmiany czasu zostaną udostępnione dodatkowe kursy.

Warto przed wybraniem się w podróż komunikacją miejską w nocy z 29 na 30 października sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące kursowania autobusów w danym miejscu.

Rozkład jazdy PKP a zmiana czasu

W przypadku Polskich Kolei Państwowych większość pociągów kursujących w nocy z 29 na 30 października będzie miała postój na najbliższej stacji, który będzie trwał około godziny. Takie rozwiązanie sprawi, że transport kolejowy nie będzie miał opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z pierwotnym rozkładem jazdy.



Analogiczne rozwiązania wprowadza większość przewoźników kolejowych w Europie, dotyczą one również tych pociągów, które w tym czasie będą przejeżdżały przez Polskę.

Jak zmiana czasu wpływa na funkcjonowanie portów lotniczych?

Zupełnie inną strategię na przetrwanie zmiany czasu z letniego na zimowy mają porty lotnicze. Podróżując komunikacją zbiorową, jaką są samoloty, należy liczyć się z koniecznością wstrzymania lotów między godziną 2 a 3 w nocy. Jest to jedna z niewielu branż, w której likwidacja zmiany czasu będzie wiązała się z dużymi kosztami, gdyż w takiej sytuacji lotniska oraz linie lotnicze będą musiały ponownie ułożyć rozkład lotów, oraz rozdysponować sloty dla linii lotniczych na lotniskach.

