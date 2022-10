Jak samemu zrobić wiązankę na grób? Praktyczny poradnik przed Wszystkimi Świętymi

Listopad to czas, kiedy odwiedzamy groby bliskich nam osób i pogrążamy się w zadumie. Jeśli w tym roku twój budżet jest mocno ograniczony, zamiast kupować gotową wiązankę w kwiaciarni albo na stoisku przed cmentarzem, możesz zrobić ją własnoręcznie. Wystarczy odrobina chęci i zdolności manualnych.



Wiązanka na grób. Co będzie potrzebne?

Aby rozpocząć pracę, potrzebujesz gąbki florystycznej (nazywanej tez floretem), igliwia (np. ze świerku lub cyprysa), gałązek z listkami, świeżych kwiatów albo zasuszonych roślin (np. zatrwianu czy lotosu). Przygotuj również ostry nóż, aby móc usunąć z kwiatków liście. Przyda się też sekator do przycinania większych gałązek oraz nożyczki i drucik.

Wiązanka z żywych kwiatów krok po kroku

Gdy już wszystkie potrzebne elementy będziesz mieć pod ręką, zabierz się za pracę. Bazą kompozycji powinna być gąbka florystyczna. Jeżeli w wiązance mają znaleźć się świeże kwiaty (np. chryzantemy albo goździki), należy włożyć gąbkę do foliowej torebki. Dzięki temu floret po nasączeniu go wodą nie zaleje pomnika i przez kilka dni nawodni rośliny.

Na początek nadaj kształt wiązance. Gałązki możesz przyciąć na dowolną długość, a następnie umieść każdą w gąbce. Najlepiej zacząć od jej dolnej części i stopniowo dokładać igliwie oraz listki, aby zagęścić całą kompozycję nagrobną. Floret nie powinien być w ogóle widoczny. Gdy już go zakryjesz zielonymi elementami, kolejny krok to umieszczenie w gąbce kwiatów. Mogą to być większe lub mniejsze główki. Jeżeli chcesz wzmocnić swoją wiązankę, użyj drucika, który sprawdzi się do usztywnienia łamliwych końcówek kwiatów.



Wiązanka na cmentarz. Co zrobić, by nie zwiędła?

Aby urozmaicić wiązankę, możesz powbijać w wolne przestrzenie białą gipsówkę, która doda elegancji albo przyczepić piękną kokardę ze wstążki. Na sam koniec użyj nabłyszczacza do liści. Jeśli nie uda ci się takiego znaleźć, możesz zastąpić ten specyfik lakierem do włosów. Efekt będzie niemalże ten sam.



Pamiętaj też, żeby co kilka dni mocno zmoczyć gąbkę. Wodę wlewaj między gałązki, aby kompozycja szybko nie zwiędła. Nie chcesz, żeby wiązanka spadła z pomnika przy silniejszym podmuchu wiatru? Spróbuj między kwiaty włożyć np. kamień, którzy dociąży kompozycję.

Jak zrobić wiązankę na cmentarz ze sztucznych kwiatów?

Jeżeli chcesz, żeby zrobiona przez ciebie wiązanka wytrzymała do pierwszych przymrozków i śniegu, postaw na sztuczne kwiaty. W tym przypadku przygotuj doniczkę, wodę, piasek, odrobinę cementu, sztuczne kwiaty i gałązki.



Wodę, piasek i cement dokładnie wymieszaj w doniczce, a następnie włóż na świeżą zaprawę kostkę gąbki florystycznej. Zakryj ją sztucznymi gałązkami i powbijaj we floret liście. Możesz ułożyć je w taki sposób, aby kompozycja przypominała kształtem oko.



Następnie dodaj kwiaty i dodatkowe elementy - np. szyszki świerkowe, wstążki czy suszki. Odstaw wiązankę na cały dzień, aby cement stężał. Dzięki temu doniczka nie spadnie z nagrobka, a twoja praca nie pójdzie na marne.