Zmarł prof. Jerzy Osiatyński. Miał 81 lat

Jak podaje Gazeta Wyborcza o śmierci polityka poinformowała jego rodzina. Jerzy Osiatyński zmarł po długiej chorobie w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Przebywał w szpitalu od wielu miesięcy.

"Wybitny ekonomista, szczerze oddany polskim sprawom, dobry i mądry człowiek. Miałem z Nim zaszczyt pracować w Radzie Polityki Pieniężnej. Wiele Mu zawdzięczam. Dziękuję Panie Profesorze, odpoczywaj w pokoju" - napisał Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej i prof. dr hab. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.









- Dla mnie to strasznie przykra wiadomość. Ten okres pandemii nas wszystkich bardzo rozdzielił i utrudnił kontakty, a chciałoby się, by na finale życia kontakty z dobrymi ludźmi, mądrymi i bliskimi były jak najsilniejsze. Właśnie do takiej kategorii zawsze zaliczałem Jurka Osiatyńskiego - powiedział w rozmowie z "Wyborczą" były prezydent Bronisław Komorowski.

Jerzy Osiatyński urodził się 2 listopada 1941 r. w Rydze. W 1964 r. ukończył studia w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W 1989 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Jerzy Osiatyński był ministrem-kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ministrem finansów w rządzie Hanny Suchockiej i członkiem Rady Polityki Pieniężnej. W latach 2007-2013 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 2007-2011 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i od 2009 r. członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP. Od stycznia do kwietnia 2010 r. był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a od października 2010 r. do grudnia 2013 r. doradcą społecznym Prezydenta RP.