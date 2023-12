Stery w Suwerennej Polsce na kilka najbliższych miesięcy przejmuje europoseł Patryk Jaki. Ma to związek z poważną chorobą Zbigniewa Ziobry, która wyłączy go z polityki na pewien czas. Politycy Suwerennej Polski nie kryją, że dla nich to trudna sytuacja, zwłaszcza, że część nie wiedziała o chorobie lidera. - Mamy dobrze zorganizowaną partię i decyzje zawsze podejmowaliśmy zespołowo. Tu się nic nie zmieni - deklaruje jeden z posłów. I mówi, że partia normalnie szykuje się do kampanii samorządowej