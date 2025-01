Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) informują, że szlaki, zwłaszcza te powyżej górnej granicy lasu, są całkowicie przykryte śniegiem , nieprzetarte i nie widać ich przebiegu. To w połączeniu z niskim pułapem chmur może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń . Miejscami występują głębokie zaspy śniegu nawianego przez wiatr.

TPN apeluje ponadto o niewchodzenie na tafle stawów , ponieważ lód miejscami jest cienki i może się załamać. Niestety część turystów mimo to wchodzi na taflę, głównie Morskiego Oka .

W sobotę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dotyczące zawiei i zamieci śnieżnych spowodowanych opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości do 25 km/h, w porywach do 55 km/h z zachodu.

IMGW wydał również alert I stopnia dotyczący silnych mrozów w woj. podkarpackim: w powiecie leskim i bieszczadzkim. "Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami w kotlinach od -15 do -13 stopni C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h" - poinformował IMGW.