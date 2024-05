Z północy Europy do Polski dociera bardzo chłodne powietrze - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższym czasie się to nie zmieni i z prognoz wynika, że "niskie temperatury za dnia oraz przymrozki w nocy i nad ranem będą nam towarzyszyć w najbliższych dniach" - czytamy na profilu IMGW w serwisie X.

Kolejne mroźne noce

Na tych terenach nocą temperatura może wynieść około 0 st. C, a przy samym gruncie możliwy będzie mróz -1 st. C .

Weekend z Zimnym ogrodnikiem. Czy Zima Zośka też się pojawi?

W weekend przymrozki zaatakują ponownie. Co więcej, będą to już słynni Zimni ogrodnicy, czyli przymrozki występujące w określonych dniach: św. Pankracego (12 maja), Serwacego (13 maja), Bonifacego (14 maja). Przymrozki 15 maja to słynna Zimna Zośka, ponieważ mają miejsce w imieniny Zofii.