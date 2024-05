Wiele wskazuje na to, że noc ze środy na czwartek znowu będzie bardzo wymagająca dla sadowników rolników czy leśników. Wszystko z powodu przymrozków, które pojawią się w nocy. Wygląda na to, że będzie ich jeszcze więcej niż poprzednio.

Alert IMGW dla dziesięciu województw. Przymrozki wracają

" Sadownicy, rolnicy, leśnicy i działkowicze, przed Wami kolejna trudna noc . Ponownie prognozowane są przymrozki , które stanowią zagrożenie dla upraw, owoców i roślin. Przygotujcie się, ponieważ temperatura powietrza przy gruncie spadnie do nawet -5 stopni Celsjusza " - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na swoim profilu na Facebooku .

Noc najchłodniejsza będzie na północy. Lokalnie przy gruncie temperatura spadnie tam do -5 st. C

Najsilniejsze przymrozki spodziewane są na północy i północnym wschodzie. Co prawda temperatura w nocy może tam wynieść około zera stopni, jednak miejscami mróz sięgnie -2 st. C a lokalnie przy gruncie nawet -5 stopni Celsjusza. Alerty IMGW na tych terenach obowiązują do godz. 6:00 w czwartek.