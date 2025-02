Pogoda w Polsce. Śnieg, mgły i przymrozki

W nocy z niedzieli na poniedziałek zrobi się jeszcze zimniej. Będzie sporo chmur, ale miejscami pojawią się przejaśnienia. Tam, gdzie niebo się rozpogodzi, temperatura spadnie do -4 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich nawet do -8 stopni. Najcieplej, jak zwykle, nad morzem - tam termometry wskażą do 2 stopni. Może słabo poprószyć śniegiem, a na zachodzie spadnie też deszcz ze śniegiem. Uwaga na mgły - w niektórych rejonach widoczność spadnie do 100 metrów, a dodatkowo mogą być one marznące. Wiatr będzie słaby, zmienny, w górach momentami porywisty.